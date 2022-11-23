. Ксения Бородина не получает алименты на детей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Бородина не получает алименты на детей

Ксения Бородина не получает алименты на детей
Ведущая Ксения Бородина призналась, что только один муж оказался порядочным. Телеведущая воспитывает двух дочерей от разных браков — Марусю и Теону. Телеведущая не раз признавалась, что не надеется на помощь бывших мужей, поэтому привыкла рассчитывать только на себя. 39-летняя Бородина говорила ранее о том, что первый супруг Юрий Будагов не обеспечивает дочь. Однако это не смущает звезду, она спокойно отпускает девочку к отцу и разрешает ему приходить в гости. Этого нельзя сказать о Курбане Омарове. Ведущая разводилась с ним со скандалом из-за измены, поэтому не хочет более видеть его. Ради Теоны Ксения договорилась с ним о рамках общения и поддержки наследницы.   
«Отец Маруси не помогает. Отец Теоны пересылает регулярно определенную небольшую сумму. Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек — все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться», говорит Ксения Бородина. К слову, нынешняя жена Будагова Залина Баширова удивлялась словам Бородиной о том, что он не обеспечивает дочь. «За девять лет брака ни разу не спросила, сколько денег он дает Марусе, сколько стоит ее учеба, вещи или браслет от «Тиффани». Считаю, что это не мое дело! Но почему вас это интересует?!» — возмущалась она. Впрочем, супруга предпринимателя не хочет вступать с брюнеткой в конфликт. «У нас с Ксенией нет ни одного повода, чтобы быть в плохих отношениях», — заявляла Залина. И к дочкам Бородиной женщина относится отлично. «Я не отделяю Тею от Маруси. Она ее сестра, и мы ей так же рады, как и Марусе», — уверяла она.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Бородина не получает алименты на детей
Ксения Бородина не получает алименты на детей
Ксения Алферова показала фото со 100-летней бабушкой
Ксения Алферова показала фото со 100-летней бабушкой
Нино Нинидзе рассказала о своих комплексах
Нино Нинидзе рассказала о своих комплексах
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли подозрительным
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли
CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox Series X | S и показали геймплей
CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox
У Горной в изоляторе проснулись чувства к Архипову
У Горной в изоляторе проснулись чувства к Архипову
Политолог отметила разногласия между США и Европой
Политолог отметила разногласия между США и Европой
Самые сильные и чудодейственные молитвы Георгию Победоносцу о мире, защите воинов от смерти, от порчи
Самые сильные и чудодейственные молитвы Георгию Победоносцу о мире,
Гараж, которого у нас никогда не будет
Гараж, которого у нас никогда не будет
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
Появилось видео смертельного ДТП с погибшим 57 лет назад актером Урбанским
Появилось видео смертельного ДТП с погибшим 57 лет назад актером
Благоприятные дни для похода в парикмахерскую по лунному календарю стрижек на декабрь 2022 года
Благоприятные дни для похода в парикмахерскую по лунному календарю

Топ на сегодня

В США признали крах платежной системы «Мир»
В США признали крах платежной системы «Мир»
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»
SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»
Трамп призвал к перевыборам из-за «бесчестного» голосования в США
Трамп призвал к перевыборам из-за «бесчестного» голосования в США
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии

Еще по теме

Ксения Бородина рассказала об алиментах
Ксения Бородина рассказала, что младшая дочь ревнует её к старшей
Ксения Бородина заявила, что ее дочка не переживет рождение третьего ребенка
Ксения Бородина прокомментировала свои измены