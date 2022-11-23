. Ксения Бородина не получает алименты на детей

Ведущая Ксения Бородина призналась, что только один муж оказался порядочным. Телеведущая воспитывает двух дочерей от разных браков — Марусю и Теону. Телеведущая не раз признавалась, что не надеется на помощь бывших мужей, поэтому привыкла рассчитывать только на себя. 39-летняя Бородина говорила ранее о том, что первый супруг Юрий Будагов не обеспечивает дочь. Однако это не смущает звезду, она спокойно отпускает девочку к отцу и разрешает ему приходить в гости. Этого нельзя сказать о Курбане Омарове. Ведущая разводилась с ним со скандалом из-за измены, поэтому не хочет более видеть его. Ради Теоны Ксения договорилась с ним о рамках общения и поддержки наследницы.«Отец Маруси не помогает. Отец Теоны пересылает регулярно определенную небольшую сумму. Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек — все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться», говорит Ксения Бородина. К слову, нынешняя жена Будагова Залина Баширова удивлялась словам Бородиной о том, что он не обеспечивает дочь. «За девять лет брака ни разу не спросила, сколько денег он дает Марусе, сколько стоит ее учеба, вещи или браслет от «Тиффани». Считаю, что это не мое дело! Но почему вас это интересует?!» — возмущалась она. Впрочем, супруга предпринимателя не хочет вступать с брюнеткой в конфликт. «У нас с Ксенией нет ни одного повода, чтобы быть в плохих отношениях», — заявляла Залина. И к дочкам Бородиной женщина относится отлично. «Я не отделяю Тею от Маруси. Она ее сестра, и мы ей так же рады, как и Марусе», — уверяла она.