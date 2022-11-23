. Лариса Андерсен рассказала, чем грозит новолуние в скорпионе 2022
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Лариса Андерсен рассказала, чем грозит новолуние в скорпионе 2022

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит новолуние в скорпионе 2022
Астролог Лариса Андерсен предупредила, что могут быть проблемы с эмоциями и напряжением 23 ноября. 23 ноября нас ждет Новолуние в Скорпионе. В это время нам захочется покопаться в себе и разобраться в своих мыслях и чувствах. 🌑Новолуние – это период перехода Луны с убывающей фазы в растущую. В это время она еще не набрала свою силу, поэтому у нас могут быть проблемы с эмоциями – они будут выходить из под контроля. Некоторые будут ощущать внутреннее напряжение или наоборот желание высказать все, что накопилось. В этот могут раскрыться глаза на вещи, которые мы раньше не замечали или не понимали. Могут прийти решения давно забытых вопросов, особенно в сфере финансов и взаимоотношений с партнером по бизнесу или по жизни. ⚡Так как энергии 23 ноября будет недостаточно, то начинать новые дела или проекты не желательно, но благоприятно: ✅ составлять план, список целей, желаний для наступающего лунного месяца; ✅ анализировать свою жизнь и искать ответы на такие вопросы как: «Чем бы я хотел(ла) заниматься? Что хотел(ла) бы изменить в своей жизни? Чего достичь?». ✅ составлять бизнес-план нового проекта; ✅ разрешать возникающие вопросы в личных отношениях; В день Новолуния прекрасно выполнять практики по очищению физического и ментального тела, соблюдать пост, проводить очищение тела от токсинов и шлаков. 🔥Для энергетического очищения можно применить практику огня. Для этого необходимо зажечь свечу и наблюдать за ее пламенем. Затем представить как в ее огне сгорают все негативные события вашей жизни, негативные чувства и эмоции. 🌺Также благоприятно проводить медитации, слушать мантры, заниматься духовными практиками, слушать свои чувства и интуицию.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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