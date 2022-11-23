. Лера Кудрявцева считает, что артистам нужно быть скромнее
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Лера Кудрявцева считает, что артистам нужно быть скромнее

Лера Кудрявцева считает, что артистам нужно быть скромнее
Ведущая Лера Кудрявцева высказалась о Кате Лель. Телеведущая посоветовала быть скромнее поскандалившей с ней на проекте Кате Лель. В личном блоге в социальных сетях телеведущая напомнила, что как-никак она уже два года занимает пост члена жюри проекта и понимает, о чем говорит. Напомним, в новом выпуске «Суперстар! Возвращение» Кудрявцева заявила, что эксперимент Кати Лель – в память о певце Пьере Нарциссе она исполнила песню из собственного репертуара – провалился. Куда уместнее было бы спеть хит музыканта «Шоколадный заяц». Это заявление так сильно оскорбило певицу, что она назвала Леру «неадекватной»: мол, выбор Кате не принадлежал, что сказали, то и спела, так что критика в данном случае неуместна.
В итоге Лера Кудрявцева сформулировала свою позицию — и не коротко, а с аргументами и обоснованно. Она объяснила, что хотела бы расставить все точки над i. О словах своих не жалеет — она работает уже 28 лет в развлекательном контенте на ТВ и два года – в данной программе. И она уверена: нельзя заставить исполнять песню, с выбором которой музыкант не согласен – по той или иной причине. «Зная, насколько ранимы творческие личности, я всегда пытаюсь быть максимально корректной и честной в восприятии материала, когда слышу. Вас же не заставят засунуть песню в ваш плей-лист, который вам не по душе? Даже если артист будет убеждать, что это восхитительно. Многим артистам я бы посоветовала быть скромнее в своих оценках о своем творчестве. Ведь решает народ, слушать вас или нет. А я – народ! Удачи!»,— написала обращение звезда. Ее поддержали Ирина Салтыкова, Ирина Безрукова, Аннета Орлова и многие другие.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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