. Ляйсан Утяшева рассказала о разводе с Павлом Волей
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Ляйсан Утяшева рассказала о разводе с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева рассказала о разводе с Павлом Волей
Гимнастка Ляйсан Утяшева сделала заявление. Телеведущая в очередной раз прокомментировала слухи о разводе с резидентом Comedy Club Павлом Волей. Ляйсан назвала эти новости фейком.
«Некоторые пытаются нас «разводить»… Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других», — заявила она журналистам. Утяшева также подчеркнула, что она счастлива в браке с Волей и у них все хорошо.
# Шоу-бизнес Утяшева Ляйсан
По материалам: z-aya

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