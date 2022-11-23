. Ляйсан Утяшева рассказала о разводе с Павлом Волей

Гимнастка Ляйсан Утяшева сделала заявление. Телеведущая в очередной раз прокомментировала слухи о разводе с резидентом Comedy Club Павлом Волей. Ляйсан назвала эти новости фейком.«Некоторые пытаются нас «разводить»… Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других», — заявила она журналистам. Утяшева также подчеркнула, что она счастлива в браке с Волей и у них все хорошо.