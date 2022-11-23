. Лунный день сегодня 23 ноября 2022 года
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Лунный день сегодня 23 ноября 2022 года

Лунный день сегодня 23 ноября 2022 года

Узнать о том, в каком настроении Луна, помогут рекомендации астрологов. Советы, отраженные в ежедневном лунном календаре, помогут обрести уверенность и без труда привлечь удачу в запланированных делах.


В преддверии Новолуния нас ждет весьма позитивный день. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проявить осторожность, чтобы не спугнуть удачу, а также не забывать о том, что сил становится меньше. Это значит, что среда — прекрасный день для завершения текущих дел и переосмысления планов.

Фаза Луны: 29 лунные сутки убывающее ночное светило проведет в созвездии Скорпиона. Сегодня астрологи рекомендуют посвятить время знакомой работе, а для привлечения удачи — не торопиться с выводами. Успех придет к тем, кто умеет распоряжаться своими силами и временем.

Магнитные бури 23 ноября: сегодня магнитных бурь сегодня не ожидается. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня


хорошее настроение;
завершение работы;
планирование;
проулки;
отдых;
свидания.

Что отпугнет успех в этот день


спешка;
конфликты;
перенапряжение;
резкая смена планов.

Домашние дела по лунному календарю


Перед Новолунием наступает время для того, чтобы пристально посмотреть на свое жилище и избавиться от всего, что раздражает. Это значит, что можно выбросить ненужные вещи, разобрать шкафы и провести легкую уборку, чтобы убрать пыль. Среда — прекрасное время и для украшения жилища. В конце осени можно смело украшать жилище к новогодним праздникам, чтобы поднять себе настроение и расслабиться после трудового дня.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

В середине недели удачу принесут сдержанные оттенки в одежде. Лучшим выбором станут бежевые, коричневые, приглушенные оранжевые цвета. Для того, чтобы день прошел на позитивной волне, стоит выбирать вещи, не сковывающие движения, но при этом подчеркивающие безупречный вкус. Талисманами этого дня выступят берилл, изумруд и жемчуг, а изделия из серебра и платины защитят от негатива из вне.

Настроение и здоровье 23 ноября

Сегодня Луна убывает последний день, а значит, сил и энергии не так уж и много. Астрологи рекомендуют отказаться от тяжелой работы, чтобы избежать переутомления. Сохранить хорошее настроение будет проще, если обходить стороной негативно настроенных людей, а также с самого утра ловить волну позитива. Не лишней будет и профилактика простудных заболеваний — -последний месяц осени коварен, и подхватить вирусное заболевание проще простого.

Любовь и общение в 29 лунный день

В эту среду романтические свидания помогут отдохнуть от ежедневной рутины, расслабиться в компании близких людей и зарядиться позитивом на долгое время. Для того, чтобы запланированные встречи прошли хорошо, важно помнить о чуткости и заботе, а неприятные разговоры оставить до лучших времен. Тем, кто хочет найти свое счастье, не помешают простые заговоры на удачное первое свидание.

Финансы и работа по лунному календарю

На убывающую Луну не стоит планировать ничего нового, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами и препятствиями. В эту среду лучшей стратегией будет неспешное завершение текущей работы, анализ и планирование. День удачен для коллективной работы, однако важно помнить о том, что энергия убывающего ночного светила делает нас боле чувствительными и обидчивыми. Что касается финансов, то астрологи рекомендуют не тратить лишнего и вкладывать сбережения в проверенные фирмы для создания накопительных счетов или инвестирования на будущее.

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По материалам: dailyhoro.ru

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