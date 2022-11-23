. Microsoft объясняет свою позицию по эксклюзивам, обсуждая Call of Duty, Starfield и The Elder Scrolls
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Microsoft объясняет свою позицию по эксклюзивам, обсуждая Call of Duty, Starfield и The Elder Scrolls

Microsoft объясняет свою позицию по эксклюзивам, обсуждая Call of Duty, Starfield и The Elder Scrolls


Сегодня в сети появились документы, связанные со сделкой Microsoft и Activision Blizzard. Ранее мы уже рассказывали, что был опубликован 22-страничный документ с ответом Sony на вопросы регулятора, в котором компания объясняет, почему сделку не нужно одобрять. Но есть и ответ от Microsoft, где американская корпорация высказывает свою позицию.

Sony в своем документе отмечает, что Microsoft после покупки крупных студий и издательств делает их игры эксклюзивами. А к словам руководителей Xbox о том, что этого не произойдет с Call of Duty, японская компания просит относиться «со скептицизмом».  Microsoft же считает иначе.

В документе Microsoft указывает, что «не забирала игры Zenimax (Bethesda) с Playstation после завершения сделки». В качестве доказательства этого факта публикуется такая таблица (9 марта — дата закрытия сделки по Zenimax):


Еще интереснее Microsoft объясняет, почему Starfield станет эксклюзивом Xbox, а Call of Duty нет. Ниже можно видеть инфографику с позицией американской корпорации, которая обозначает, что выгода от получения эксклюзивного проекта не имеет линейной зависимости от популярности игры. Поэтому Starfield, которая не имеет популярности и фанатской базы может стать эксклюзивом, а Call of Duty и Minecraft — нет:


К сожалению, некоторые моменты в документе скрыты от публики, поэтому позицию Microsoft по новой части The Elder Scrolls узнать не удастся. При этом, в документе Microsoft даже указывает, что новая часть TES выйдет «не раньше *** года», но какого именно года — неизвестно, это скрыто.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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