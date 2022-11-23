. Минфин разрешит наличные расчеты за импорт и экспорт

Вадим Карасев

Российский Минфин разработал правила расчетов между резидентами и нерезидентами, сообщает "Коммерсантъ". Резидентам будет позволено без ограничений получать наличные валюту и рубли от нерезидентов в расчетах за экспорт и возвращать авансы по несостоявшимся импортным сделкам.

Наличными деньгами резиденты могут пользоваться при взаиморасчетах с иностранными контрагентами без зачисления на банковские счета. По словам партнера NSP Ильи Рачкова, в настоящее время покупатель должен оплачивать товары иностранным поставщикам со своего счета в российском банке.

"Поправки необходимы, так как иначе возможности российских покупателей товаров у заграничных поставщиков сильно ограничены: то российские лица не могут отправить деньги иностранцам, то иностранцы — принять. Ситуацию осложняют банки-корреспонденты".

Кстати, россияне больше не считают валюту надежным способом вложения средств. Самыми надежными и выгодными инструментами инвестиций остаются приобретение недвижимости, золота и открытие счета в государственном банке.



В середине ноября Москва и Пекин перешли на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах - рублях и юанях.