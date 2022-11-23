Минфин разрешит наличные расчеты за импорт и экспорт
Российский Минфин разработал правила расчетов между резидентами и нерезидентами, сообщает "Коммерсантъ". Резидентам будет позволено без ограничений получать наличные валюту и рубли от нерезидентов в расчетах за экспорт и возвращать авансы по несостоявшимся импортным сделкам.
Наличными деньгами резиденты могут пользоваться при взаиморасчетах с иностранными контрагентами без зачисления на банковские счета. По словам партнера NSP Ильи Рачкова, в настоящее время покупатель должен оплачивать товары иностранным поставщикам со своего счета в российском банке.
Кстати, россияне больше не считают валюту надежным способом вложения средств. Самыми надежными и выгодными инструментами инвестиций остаются приобретение недвижимости, золота и открытие счета в государственном банке.
В середине ноября Москва и Пекин перешли на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах - рублях и юанях.