. Минобороны подтвердило обмен военнопленными с Украиной

Вадим Карасев

Минобороны России подтвердило возвращение 35 военнопленных с Украины

В среду, 23 ноября, в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в военном ведомстве.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в числе военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными с Украиной, будут шесть военнослужащих из ДНР и ЛНР. По его словам, российская сторона передаст Киеву бойцов Вооруженных сил Украины.

