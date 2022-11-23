. Мистика или постановка? В Аргентине охранник заявляет, что помогал бабушке - выяснилось, что она скончалась за сутки до этого
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Мистика или постановка? В Аргентине охранник заявляет, что помогал бабушке - выяснилось, что она скончалась за сутки до этого

Камеры наблюдения, установленные в одной из аргентинских больниц, сняли охранника, который, как мы видим на записи, разговаривает с пустотой. Сам же мужчина, сюжет о котором даже попал на телевидение, заявляется, что он помогал пожилой женщине. Но ее на самих видео не видно. Кроме того, как сообщают местные СМИ, женщина, о которой говорит герой видео, скончалась за сутки до этого происшествия. Теперь в социальных сетях многие гадают, что это - постановка или реальная мистика?
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По материалам: триникси

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