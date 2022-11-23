. Наталья Подольская похвасталась фигурой в бикини после похудения

Певица Наталья Подольская поделилась пляжными фото. Известные исполнители Наталья Подольская и Владимир Пресняков растят двоих общих детей. Их старшему сыну 7 лет, а младшему 2 года. Артистка с мальчиками улетела в Абу-Даби, чтобы восстановить силы после съемок в шоу «Ледниковый период». Наталья Подольская призналась, что сильно похудела из-за участия в проекте, она выступала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Артистка показала, как сейчас выглядит ее фигура. «А что писать…Похудела после съемок Ледникового прилично. Аппетита нет. Володя не полетел из-за осложнений после ковида, и это стало для нас неприятным сюрпризом. Но море всегда меня успокаивает и умиротворяет. План – восстановление», — рассказала звезда.Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году, а через пять лет официально оформили отношения. В 2015 году артистка впервые стала мамой. Певица подарила любимому супругу мальчика Артемия. А 22 октября 2020 года у знаменитой пары родился еще один сын. Его назвали Иваном. Наталья Подольская и Владимир Пресняков недавно перестали скрывать лицо младшего ребенка. Поклонники считают, что малыш больше похож на свою звездную маму. Отметим, музыкант — многодетный отец. Его старший сын Никита родился в 1991 году от союза с певицей Кристиной Орбакайте. Музыкант в 2017 году женился на модели Алене Красновой.