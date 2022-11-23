. Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики

Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики

Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономикиГлава Ростеха Чемезов: ОПК России меньше всего по

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС назвал сектор российской экономики, который меньше всего пострадал в результате западных санкций. По его словам, наименьший ущерб был причинен оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

«Нельзя отрицать, что уход западных компаний нанес серьезный удар. Меньше всего пострадал военно-промышленный комплекс, более всего — такие отрасли, как авиа- и автомобилестроение. Но для нас это не катастрофа, а окно возможностей», — заявил Чемезов.

В качестве примера он привел уход уход из России таких корпораций, как Boeing и Airbus, что позволило российским авиационным предприятиям впервые за многие годы занять российский рынок. Глава Ростеха также отметил, что благодаря санкциям, введенным в отношении России в 2014 году, страна оказалась готова к импортозамещению во многих сферах, когда против нее были введены новые ограничения в 2022 году.

Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и несколько не имеющих выхода к морю стран Евросоюза.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики
Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
В Севастополе назвали цель атаки беспилотников
В Севастополе назвали цель атаки беспилотников
Успех в работе, удача в личной жизни: для каких знаков зодиака ноябрьское новолуние станет началом «белой полосы»
Успех в работе, удача в личной жизни: для каких знаков зодиака
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии
Вышло первое превью Atomic Heart — оно положительное: много деталей и геймплея игры
Вышло первое превью Atomic Heart — оно положительное: много деталей и
Шаман сделал признание в свой день рождения
Шаман сделал признание в свой день рождения
Виктор Логинов рассказал о браке с молодой женой
Виктор Логинов рассказал о браке с молодой женой
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит новолуние в скорпионе 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит новолуние в скорпионе 2022
Какие вещи в доме способны привлечь процветание и финансовое благополучие
Какие вещи в доме способны привлечь процветание и финансовое
Россиянам объяснили одну странность в работе поисковика Google
Россиянам объяснили одну странность в работе поисковика Google
В МВД раскрыли данные об оформлении загранпаспортов на фоне мобилизации
В МВД раскрыли данные об оформлении загранпаспортов на фоне

Топ на сегодня

ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
В Германии не увидели проблем в покупке российского газа под видом азербайджанского
В Германии не увидели проблем в покупке российского газа под видом
ЧП: Мать зарезала свою больную дочь
ЧП: Мать зарезала свою больную дочь
Британию обвинили в нарушении данного Украине обещания
Британию обвинили в нарушении данного Украине обещания
Россияне стали больше пить крепкое пиво
Россияне стали больше пить крепкое пиво

Еще по теме

Глава «Ростеха» заявил, что новые санкции США могут стать болезненными
Минобороны получит первую партию электромотоциклов весной
РФ нарастит экспорт оружия до $13 млрд в 16 г -- глава Ростеха
Ростех: затраты на смартфон YotaPhone не окупились