. Need for Speed Unbound получит только один графический режим на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Уже в следующий понедельник, 28 ноября, игроки, которые приобрели версию Need for Speed Unbound Palace Edition, получат доступ к проекту. 29 ноября подписчикам EA Play и Game Pass Ultimate станет доступна бесплатная 10-часовая версия Need for Speed Unbound. А 2 декабря состоится полноценный релиз проекта.

Чем ближе релиз, тем больше деталей об игре становится известно. В частности, разработчики рассказали, что на Xbox Series X | S и Playstation 5 игра получит только один графический режим:

Xbox Series X — 4K при 60 FPSPlaystation 5 — 4K при 60 FPSXbox Series S — 1280p при 60 FPS

Не уточняется, будет ли игра использовать динамическое разрешение. Режим 120 FPS для Need for Speed Unbound на старте не заявлен для консолей.

Напомним, что выходит Need for Speed Unbound на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, игра не появится на Xbox One и Playstation 5. Ранее на этой неделе разработчики Need for Speed Unbound показали новый геймплей — его можно посмотреть ниже.

