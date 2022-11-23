. Непрофессиональные коллекторы могут попасть под контроль судебных приставов
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Непрофессиональные коллекторы могут попасть под контроль судебных приставов

Непрофессиональные коллекторы могут попасть под контроль судебных приставов

Судебным приставам могут дать право контролировать деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся взысканием долгов с граждан. Такой законопроект (№ 190070-8) Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию в первом чтении.

Документ разработан правительством и предусматривает изменения в закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Авторы инициативы указали, что сейчас в ведении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) находятся только профессиональные коллекторы, то есть коллекторские агентства из соответствующего реестра. Согласно законопроекту, ФССП будет вести перечень непрофессиональных коллекторов и следить за их работой. Также предполагается установить, что такие организации должны обладать соответствующим оборудованием и программным обеспечением, чтобы вести аудиозапись общения с должниками. При этом все записи должны храниться в течение трех лет.

На заседании Комитета Госдумы по финрынку 23 ноября одобрили инициативу и рекомендовали к принятию в первом чтении на пленарном заседании Госдумы. 

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По материалам: pnp.ru

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