. Невестка Татьяны Васильевой показала первое фото ее новорожденной внучки

Актриса Татьяна Васильева обзавелась пятой внучкой. О том, что в семействе 75-летней Татьяны Васильевой случилось пополнение, в своем блоге в социальных сетях рассказал актер Ефим Шифрин. Он обнародовал не только этот факт, но и назвал имя внучки народной артистки РФ — малышку назвали Сарра. Шифрин поздравил счастливых родителей — сына актрисы Филиппа и его жену Машу с еще одной девочкой в семье. И рассказал, что бабушка была невероятно счастлива узнать об этом радостном событии — сейчас она находится на гастролях в Тюмени.А следом в Сети появились и первые фотографии Сарры. Татьяна Васильева перепостила в сторис у себя в блоге фотографию, которой поделилась мама девочки Мария Болонкина. Она опубликовала трогательный снимок, на котором видны нежные ножки малышки, одетые в белые носочки. Под фотографией Мария рассекретила параметры новорожденной.«Встречайте нашу долгожданную. Васильева Сарра Филипповна. 22.11.2022, 11:40, 3540 г, 52 см. Любовь безграничная», — рассказала сноха актрисы. Татьяна Васильева вполне могла бы в свои 75 лет мирно почивать на лаврах. Да и пенсия позволяет ей если не роскошествовать, то сводить концы с концами. С учетом своих регалий Васильева получает от государства 60 тысяч рублей. Но актриса продолжает работать, с готовностью соглашается на гастроли. Все потому что она уверена: она всегда должна помогать своему сыну Филиппу и внукам. В первом браке ее сына, с Анастасией Бегуновой, родились мальчики Ваня и Гриша. Второй женой Филиппа стала Мария Болонкина, у них родилась дочь Мирра. Это уже пятая внучка актрисы: помимо четырех детей ее сына Филиппа, есть еще внук Адам, родившийся у дочери Татьяны Васильевой Елизаветы.