. Ninja Theory завершила работу по захвату движений для Senua’s Saga: Hellblade II

Вадим Карасев





Анонсированная в декабре 2019 года игра Senua’s Saga: Hellblade II в прошлом году на шоу The Game Awards получила геймплейную демонстрацию. При этом, у нового проекта студии Ninja Theory все еще нет даты релиза. Но, похоже, что разработчики существенно продвинулись в создании приключения.

Авторы Senua’s Saga: Hellblade II опубликовали в социальных сетях фотографии команды, объявив, что они завершили работу по захвату движений для игры. Учитывая, что работа по захвату движений проходила параллельно с другими процессами разработки, весьма вероятно, что уже в будущем году у студии будет полностью рабочий билд игры.

Ранее инсайдеры прогнозировали, что релиз Senua’s Saga: Hellblade II может состояться в конце 2023 года. Напомним, что первая часть Senua’s Saga: Hellblade вышла в 2017 году, но вторая игра должна стать гораздо более масштабной и проработанной — студия за это время серьезно расширилась и получила необходимые бюджеты, став частью Microsoft.

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