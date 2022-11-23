. Нино Нинидзе рассказала о своих комплексах

Актриса Нино Нинидзе решила признаться в своей слабости. Нино вместе с близкими родственниками переехала жить в Москву из Грузии в 1997 году. В подростковом возрасте будущая звезда начала обращать внимание на то, что как сильно она отличается внешне от одноклассниц. Артистка переживала из-за формы носа и пыталась использовать большое количество косметики на лице. «Я всегда делаю себя младше и проще, чем я есть. Я настоящая – тяжелая и грустная и умная девочка. Во мне всегда протестовало, что я такая вся необычная, особенная в Москве. Грузинка с профилем, чуть-чуть с другой внешностью. И мне хотелось, с другой стороны, быть как все. Я красилась. Тот период, когда девочки начинают вести себя как идиотки», — отметила Нинидзе.Из-за комплексов дочь звезды фильма «Небесные ласточки» Ии Нинидзе изменила свое поведение. По словам Нино, она пыталась быть слишком веселой. Кинодива рассказала, как оконфузилась перед молодым человеком, который ей нравился. «Однажды была история, что мальчик мне очень нравился, но он мне сказал: «Нинош, ты ведешь себя как клоун». А это была просто моя защитная реакция. Я всегда, когда нервничаю, или когда мне некомфортно, бесконечно шучу. У меня потрясающее чувство юмора, если кто-то меня раздражает очень сильно. А мне просто хочется отсюда уйти», — разоткровенничалась Нино в YouTube-шоу «Георгий за кадром». Сейчас Нино может похвастаться женственными формами. Минувшим летом звезда сериала «В активном поиске-2» обнародовала серию горячих видео в бикини.