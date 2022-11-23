. Новый трейлер научно-фантастического триллера The Invincible от ветеранов CD Projekt RED и Techland
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Новый трейлер научно-фантастического триллера The Invincible от ветеранов CD Projekt RED и Techland

Новый трейлер научно-фантастического триллера The Invincible от ветеранов CD Projekt RED и Techland


В рамках церемонии Golden Joystick Awards 2022 представили новый трейлер ожидаемой научно-фантастической игры The Invincible, которая создается студией Starward Industries, сформированной из ветеранов CD Projekt RED и Techland. Игра The Invincible создается по роману польского фантаста Станислава Лема, и ранее в сети уже появлялись первые положительные отзывы о проекте от журналистов, теперь же можно посмотреть новый трейлер игры.

Новый трейлер под названием «Жизнь на Регисе III» знакомит игроков с планетой Регис III, где разворачиваются действия The Invincible. Напомним, игрокам в The Invincible предстоит исследовать исчезновение экипажа корабля астробиологов, которые были отправлены на планету.


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Релиз игры The Invincible должен состояться в 2023 году на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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