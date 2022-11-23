. Официально: завтра CD Projekt RED покажет геймплей The Witcher 3 для Xbox Series X | S
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Официально: завтра CD Projekt RED покажет геймплей The Witcher 3 для Xbox Series X | S

Официально: завтра CD Projekt RED покажет геймплей The Witcher 3 для Xbox Series X | S


На прошлой неделе было объявлена дата выхода next-gen обновления The Witcher 3 до Xbox Series X | S и Playstation 5. Студия CD Projekt RED анонсировала выход апдейта еще до релиза игровых приставок нового поколения, но выйдет он только 14 декабря 2022 года.

На данный момент студия CD Projekt RED рассказала не так много о своем апдейте. Ранее заявлялось, что обновленная версия получит трассировку лучей, улучшенные тени и другие изменения. Подробности появятся уже завтра — польская студия анонсировала проведение 23 ноября трансляции, где будет демонстрировать обновленную версию «Ведьмак 3». Она начнется в 20:00 по московскому времени на Twitch-канале CD Projekt RED.

Напомним, с выходом next-gen обновления The Witcher 3 получит и новый контент, связанный с сериалом от Netflix.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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