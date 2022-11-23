. Ольга Бузова заявила, что готова родить от Сергея Лазарева

Певица и ведущая Ольга Бузова похоже уже ищет себе не просто мужа, а отца будущего ребенка. Артистка с самого начала карьеры открыто рассуждает о личном. На этот раз звезда раскрыла, кого бы хотела видеть отцом своего ребенка. Недавно Ольга подкатывала к исполнителю хита «Комета» JONY. Ведущая шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ увидела горячие фото артиста и не сдержалась. Бузова заявила, что намерена родить от него. «Когда сделал фотосессию! JONY, я хочу от тебя детей», — написала она. Тогда многочисленные фанатки набросились на блондинку. «Я захотела этого еще давно, так что он мой!»; «Перехочешь, ты опоздала»; «Не для тебя ягодка росла! Оставь мальчонку в покое», — обратились поклонницы звезды. Неизвестно, прислушалась ли к ним артистка, но сегодня она сделала новое объявление. Теперь предметом ее обожания стал Сергей Лазарев. Похоже, у Ольги страсть к певцам.«Вы не поверите! Вот реально родила бы от Сережи Лазарева! Он и умный, и талантливый, и отец с опытом! И очень красивый. Эх…», заявила Ольга Бузова. Бузова нацелена не только на российских селебрити, но и на голливудских. Она призналась, что не прочь завести отношения с Леонардо Ди Каприо или Джерардом Батлером. «Аффлек — он занят, я не рушу браки, и с женатыми не встречаюсь, задайте этот вопрос сами знаете кому. Харди — он такой брутальный… Но тоже, по-моему, занят! Батлер — обожаю его, и все его роли, и Лео тоже! Не знаю, как выбрать. Все-таки Батлер, Лео встречается только с моделями до 25 лет, а мне уже чуть больше! Но если что, я открыта для его ухаживаний», — пошутила звезда. Несмотря на шутливые заявления, звезда серьезно относится к выбору партнера. «Я не знаю, что такое секс и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью и все отношения у меня длительные. Именно поэтому у меня нет курортных романов. Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет и будет ли. Время покажет», — делилась она.