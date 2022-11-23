. Перед кредитными каникулами заемщика проверят

С 23 ноября кредиторы смогут попросить ФНС подтвердить достоверность сведений о мобилизации или участии в специальной военной операции своих заемщиков, направивших требования о предоставлении льготного периода по кредитным договорам. Это предполагают нормы закона от 20.10.2022 N 406-ФЗ и письма Банка России от 21.10.2022 N ИН-03-59/126.

В том случае, если ФНС информацию подтвердил, кредиторам рекомендовано воздержаться от дополнительного запроса документов у заемщика. При этом «неполучение от ФНС России подтверждения факта мобилизации само по себе не является основанием для отказа в предоставлении льготного периода», указано в письме Банка России.

Участники специальной военной операции имеют право запросить отсрочку по кредитам на срок, пока они задействованы в СВО, плюс 30 дней. Если человек пропал без вести, льготу должны продлить либо до отмены решения суда о признании заемщика безвестно отсутствующим, либо до объявления судом его умершим. Кроме того, отсрочка мобилизованным будет действовать, пока он лечится от травмы или заболевания, полученных в боевых действиях.



