. Песков оценил сроки подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией не пытаются приурочить к каким-либо датам, главное, чтобы этот документ был жизнеспособным и устойчивым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя Кремля, в процессе согласования договора остаются определенные нюансы, урегулирование которых возможно в ходе следующих мероприятиях или иных форматах.

Говоря о состоявшемся в Ереване саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Песков отметил, что тема продления мандата российских миротворцев на границе Армении и Азербайджана затрагивалась в ходе мероприятия. Россия продолжит принимать участие в урегулировании, отметил Песков.

«Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. Мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом с тем, чтобы задача была выполнена», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Президент РФ Владимир Путин, выступая на совете коллективной безопасности ОДКБ в Ереване выразил надежду на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В ночь на 13 сентября начались военные столкновения на армяно-азербайджанской границе, стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Армения заявила, что 207 человек погибли или пропали без вести на границе с Азербайджаном. В Баку заявили о 79 погибших азербайджанских военных. Москва призвала стороны конфликта воздержаться от дальнейшей эскалации.