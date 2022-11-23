. Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине

Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине

Песков оценил возможность переговоров России и США по УкраинеПесков: заявления о переговорах по Украине не значат, что РФ и США поддерживают контакты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, заявления американской стороны о возможности мирных переговоров России с Украиной не значат, что Москва и Вашингтон поддерживают на этот счет какие-то контакты.

Представитель Кремля также заявил, что будущее и успех российской спецоперации на Украине «сомнений не вызывают».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ида Галич рассказала о своем разводе
Ида Галич рассказала о своем разводе
Невестка Татьяны Васильевой показала первое фото ее новорожденной внучки
Невестка Татьяны Васильевой показала первое фото ее новорожденной
Даня Милохин заломил ценник на свои выступления
Даня Милохин заломил ценник на свои выступления
Microsoft объясняет свою позицию по эксклюзивам, обсуждая Call of Duty, Starfield и The Elder Scrolls
Microsoft объясняет свою позицию по эксклюзивам, обсуждая Call of
Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине
Песков оценил возможность переговоров России и США по Украине
Ксения Бородина не получает алименты на детей
Ксения Бородина не получает алименты на детей
Ксения Алферова показала фото со 100-летней бабушкой
Ксения Алферова показала фото со 100-летней бабушкой
Нино Нинидзе рассказала о своих комплексах
Нино Нинидзе рассказала о своих комплексах
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли подозрительным
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли
CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox Series X | S и показали геймплей
CD Projekt RED рассказали об улучшенной версии The Witcher 3 для Xbox
У Горной в изоляторе проснулись чувства к Архипову
У Горной в изоляторе проснулись чувства к Архипову
Политолог отметила разногласия между США и Европой
Политолог отметила разногласия между США и Европой

Топ на сегодня

В США признали крах платежной системы «Мир»
В США признали крах платежной системы «Мир»
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
Трамп призвал к перевыборам из-за «бесчестного» голосования в США
Трамп призвал к перевыборам из-за «бесчестного» голосования в США
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии
Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики
Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики

Еще по теме

В Кремле сохранили настрой на назначение нового посла на Украине
Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации
В Кремле прокомментировали заявление Тиллерсона о готовности к диалогу с КНДР
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев