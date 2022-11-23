. Певица Нюша разочаровала поклонников, показав себя без макияжа и фильтров: "Даже не узнаешь"

Вадим Карасев

32-летняя Нюша опубликовала в соцсетях кадры, честно показав, как она на самом деле выглядит без макияжа и фильтров. Однако естественная внешность популярной певицы разочаровала ее поклонников.

Нюша выложила на своей странице в соцсетях видео, на котором продемонстрировала, как косметика радикальным образом меняет ее внешность.



Певица Нюша показала себя без макияжа

"Голосуем) Какой вариант вам больше нравится - домашний или боевой раскрас???" - спросила Нюша своих подписчиков.

Часть поклонников явно не оценила, как Нюша выглядит без макияжа. Многих удивили невероятно маленькие глаза певицы. При этом некоторые заявили, что она якобы испортила свою внешность "уколами красоты".



"Глаз вообще нет в домашнем варианте", "Глаза маленькие, хоп-большие)) такая же фигня", "Без макияжа даже не узнаешь", "Глаза малюсенькие", "Лучше бы я этого не видел", "Ой, это Нюша?", "Такая простая Фрося", "Ого, а вам лучше с макияжем", - пишут пользователи Сети.

Отец Нюши боится за ее будущее

Владимир Шурочкин сомневается, что забросившая концертную деятельность Нюша сможет вернуться в мир отечественного шоу-бизнеса после рождения второго ребенка.



Мне бы хотелось, чтобы это была временная остановка. Если долго не подпитывать информационное пространство, если пауза затянется, карьеру можно загубить. Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдет.

Продюсер называет собственную дочь "ранней артисткой". "Может, я слишком рано окунул ее в мир шоу-бизнеса. Я об этом часто размышляю. Мне казалось, чем раньше, тем лучше", - отметил Владимир в интервью Aif.ru.

Шурочкин полагает, что для его знаменитой дочери в определенный момент вся артистическая жизнь обратилась в рутину. "И потом, когда человек добивается всего абсолютно самостоятельно, он, наверно, больше это ценит. А я как отец старался Аню оберегать от грязи, стрессов. Мы же своим детям всегда хотим соломку подстелить. У них в этом случае, конечно, ощущение ценности совершенно другое. Может быть, моя ошибка заключается в том, что я не пытался до нее все доносить. Обидно и жалко. Столько сил и времени на это потрачено", - заявил отец Нюши.