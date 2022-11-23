. Пьяный Филипп Киркоров вломился в чужую квартиру
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Пьяный Филипп Киркоров вломился в чужую квартиру

Пьяный Филипп Киркоров вломился в чужую квартиру
Певец Филипп Киркоров вляпался в грандиозную историю. Последнее время артист не вылезает из скандалов, причиной которых является его крайне эмоциональное и агрессивное поведение. То артист грубо общается с поклонниками, то поносит нецензурными словами коллегу по цеху, то избивает букетом охранника на концерте. Однако, как выяснилось, певец еще не исчерпал всю свою эксцентричность и нашел, чем шокировать публику: он пьяным влез под душ, не сняв пальто и шапку. Фото Киркорова в столь несуразном виде уже появились в Сети, но оказалось, что поп-король в данном случае действовал не спонтанно, а вполне обдуманно – по заданию режиссера. Дело в том, что певец принял участие в работе над новогодним фильмом канала ТНТ «СамоИрония судьбы!», где ему досталась роль Ипполита.
Поп-король, которому подобрали парик и зимнее пальто с меховой шапкой, удивительно хорошо вжился в образ жениха Нади и повторил всем известную сцену в душе. Конечно, он не мог не поделиться с поклонниками удачными кадрами со съемок. К слову, появится в комедии и Ольга Бузова: она перевоплотилась в Галю – невесту Жени Лукашина. А вот последнего сыграют сразу несколько известных артистов – Тимур Батрутдинов, Андрей Гайдулян, Павел Воля и Серж Гореликов. По задумке сценаристов, в комедии появятся не только отсылки к картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», но и заимствования из других советских лент, а также из современных работ, к примеру, из нашумевшего корейского сериала «Игра в кальмара».
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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