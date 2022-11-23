. По мнению Вани, Кристине собака нужна исключительно для фотографий
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

По мнению Вани, Кристине собака нужна исключительно для фотографий

По мнению Вани, Кристине собака нужна исключительно для фотографий
Кристина Бухынбалтэ обвинила Ивана Барзикова в жестокости по отношению к собаке Лео. На это мужчина ответит, что собака для Крис — всего лишь реквизит для фотографий. Как думаете, что Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков обсуждают, когда не устраивают очередных провокаций? Конечно же собаку! В одном из эфиров Крис решила обвинить Ваню в жестокости из-за того, что он запирает пса в ванной. Девушка стремится доказать фанатам и другим участникам телешоу, что Барзиков сам по себе агрессивный и дело тут вовсе не в троллинге.

Однако Иван как всегда повернул ситуацию в свою пользу и привёл довольно веские аргументы. Он заявил, что самой Кристине эта собака нужна исключительно для фотографий. Она не кормит своего питомца, не ухаживает за ним, не воспитывает и даже элементарно не гуляет. Не зря Барзиков заявил, что для неё Лео — ясно лишь реквизит.
Ване эту собаку подарила сама Крис, чтобы у них было нечто общее, помимо телешоу. Однако девушка за Лео следить не хочет, а мужчина не всегда успевает, из-за чего неугомонный питомец портит вещи в общем доме. Видимо, не зря Артём Павлов, который является психологом, заявил, что этой паре лучше разойтись?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Благоприятные дни для похода в парикмахерскую по лунному календарю стрижек на декабрь 2022 года
Благоприятные дни для похода в парикмахерскую по лунному календарю
Женщина с идеальным телом: модель Келли Брук празднует 43-летие (17 фото)
Женщина с идеальным телом: модель Келли Брук празднует 43-летие (17
По мнению Вани, Кристине собака нужна исключительно для фотографий
По мнению Вани, Кристине собака нужна исключительно для фотографий
Глава МИД Турции призвал не терять надежду на мирное урегулирование на Украине
Глава МИД Турции призвал не терять надежду на мирное урегулирование
Пьяный Филипп Киркоров вломился в чужую квартиру
Пьяный Филипп Киркоров вломился в чужую квартиру
Беременная Анастасия Решетова едва не утонула
Беременная Анастасия Решетова едва не утонула
Наталья Подольская похвасталась фигурой в бикини после похудения
Наталья Подольская похвасталась фигурой в бикини после похудения
В Совфеде прокомментировали поход Киева против православия
В Совфеде прокомментировали поход Киева против православия
Анфиса Чехова пожаловалась на бывших, оскорблявших ее из-за полноты: "Ты была жирной"
Анфиса Чехова пожаловалась на бывших, оскорблявших ее из-за полноты:
В Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания
В Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать
ТОП-10 самых необычных аквапарков мира
ТОП-10 самых необычных аквапарков мира
Советы по покупке квартиры в Турции: что нужно знать?
Советы по покупке квартиры в Турции: что нужно знать?

Топ на сегодня

В каких случаях необходимо записаться к ортопеду
В каких случаях необходимо записаться к ортопеду
В США признали крах платежной системы «Мир»
В США признали крах платежной системы «Мир»
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»
SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»
Трамп призвал к перевыборам из-за «бесчестного» голосования в США
Трамп призвал к перевыборам из-за «бесчестного» голосования в США

Еще по теме

Барзиков встал на защиту Алины Иордан от Бухынбалтэ
Кристина Бухынбалтэ на три дня выгнала Барзикова с проекта
По мнению Влада Кадони, Барзиков потерял лицо из-за Бухынбалтэ
Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом