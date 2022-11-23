. По мнению Вани, Кристине собака нужна исключительно для фотографий

Вадим Карасев

Как думаете, что Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков обсуждают, когда не устраивают очередных провокаций? Конечно же собаку! В одном из эфиров Крис решила обвинить Ваню в жестокости из-за того, что он запирает пса в ванной. Девушка стремится доказать фанатам и другим участникам телешоу, что Барзиков сам по себе агрессивный и дело тут вовсе не в троллинге.Однако Иван как всегда повернул ситуацию в свою пользу и привёл довольно веские аргументы. Он заявил, что самой Кристине эта собака нужна исключительно для фотографий. Она не кормит своего питомца, не ухаживает за ним, не воспитывает и даже элементарно не гуляет. Не зря Барзиков заявил, что для неё Лео — ясно лишь реквизит.Ване эту собаку подарила сама Крис, чтобы у них было нечто общее, помимо телешоу. Однако девушка за Лео следить не хочет, а мужчина не всегда успевает, из-за чего неугомонный питомец портит вещи в общем доме. Видимо, не зря Артём Павлов, который является психологом, заявил, что этой паре лучше разойтись?