По мнению Вани, Кристине собака нужна исключительно для фотографий
Сегодня, 19:20 Вадим Карасев
Кристина Бухынбалтэ обвинила Ивана Барзикова в жестокости по отношению к собаке Лео. На это мужчина ответит, что собака для Крис — всего лишь реквизит для фотографий. Как думаете, что Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков обсуждают, когда не устраивают очередных провокаций? Конечно же собаку! В одном из эфиров Крис решила обвинить Ваню в жестокости из-за того, что он запирает пса в ванной. Девушка стремится доказать фанатам и другим участникам телешоу, что Барзиков сам по себе агрессивный и дело тут вовсе не в троллинге.
Однако Иван как всегда повернул ситуацию в свою пользу и привёл довольно веские аргументы. Он заявил, что самой Кристине эта собака нужна исключительно для фотографий. Она не кормит своего питомца, не ухаживает за ним, не воспитывает и даже элементарно не гуляет. Не зря Барзиков заявил, что для неё Лео — ясно лишь реквизит.
Ване эту собаку подарила сама Крис, чтобы у них было нечто общее, помимо телешоу. Однако девушка за Лео следить не хочет, а мужчина не всегда успевает, из-за чего неугомонный питомец портит вещи в общем доме. Видимо, не зря Артём Павлов, который является психологом, заявил, что этой паре лучше разойтись?
По материалам: life-dom2