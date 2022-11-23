. Почему не стоит выбрасывать яичные лотки и как их использовать в быту
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Почему не стоит выбрасывать яичные лотки и как их использовать в быту

Почему не стоит выбрасывать яичные лотки и как их использовать в быту

Опытные хозяйки знают, как минимизировать количество мусора. Так, совсем необязательно выбрасывать ячейки из-под куриных яиц. В пункте приема вторсырья их не примут, ведь они уже изготовлены из переработанной бумаги. Однако и выбрасывать на свалку не спешите. Журналисты Rsute собрали информацию о том, как использовать яичные лотки не по назначению, но с пользой. Выяснилось, что вариантов очень много.

Как использовать яичные лотки на даче

Отличная новость для счастливых владельцев дачи: ненужные ячейки могут стать полезной и экологичной подкормкой для почвы. Например, картон может быть одной из составляющих компоста наряду с:

  • травой;
  • кожурой овощей и фруктов;
  • яичной скорлупой.

Нарежьте его помельче и добавляйте в компостную яму. Картон достаточно быстро разлагается, а еще он не содержит в составе токсические вещества. 


Второй способ использования ячеек на даче не менее интересный. Лотки пригодятся для выращивания саженцев. Им будет комфортно развиваться, ведь картон способен эффективно удерживать влагу. Когда придет время пересаживать растения на грядку, можно просто отрезать ячейку. Временный «горшок» в земле раскладывается и становится дополнительной подкормкой. 

Яичные лотки можно использовать для создания разметки. Коробками придавите подготовленную землю и помещайте семена в углубления. Так они прорастут на одинаковом расстоянии.

Четвертый лайфхак поможет сохранить вашу обувь в чистоте. Если у вас есть очень много картонных ячеек, выложите из них дорожку. Ходить по такой тропе будет еще приятнее, и грязи соберете меньше.

Кормушка для птиц из лотка


Картонные лотки пригодятся, если вы живете в квартире и желаете помочь пернатым. Особенно остро проблема питания птиц стоит в холодное время года. Простая кормушка из двух элементов поможет сохранить им жизнь.

Возьмите яичные лотки и проденьте по краям нитку или проволоку. В результате получится кормушка, которую можно вывесить на балконе. Не забудьте насыпать в углубления немного крупы или не жареных семечек.

Отметим, что картонные лоточки стоит размещать под навесом. Если они промокнут, то порвутся. Гораздо практичнее в этом плане пластиковый лоток из-под яиц.

Как можно использовать лотки в квартире


Картонные коробочки станут отличными шкатулками для небольших предметов. В них можно складывать бисер, декоративные пуговицы и другие мелочи.

Новые игрушки на новогоднюю елку не спешите складывать в огромные коробки. Более бережное хранение обеспечат картонные или пластиковые лоточки. Это отличный способ сберечь до следующего зимнего праздника красивые и хрупкие игрушки, особенно если они из стекла.

Добавив совсем немного фантазии, из нескольких картонных лотков можно сделать оригинальный абажур. Если их накопилось много, от 10 штук и более, то своими руками можно создать необычную мозаику на стену, урну для мусора или даже пуфики для кухни.

# Общество Обо всём
По материалам: rsute

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