. Подозреваемые в шпионаже шведы оказались русскими эмигрантами
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Подозреваемые в шпионаже шведы оказались русскими эмигрантами

Подозреваемые в шпионаже шведы оказались русскими эмигрантами

Утром вторника в Швеции арестовали супружескую пару по обвинению в шпионаже. Мужчина и женщина оказались выходцами из России, сообщает таблоид Aftonbladet.

По информации газеты, супруги переехали в Швецию в конце 1990-х годов. Первое время они поселились в квартире, затем, обжившись, переехали в дом в Стокгольме. Опрошенные Aftonbladet соседи обвиняемых заявили, что выходцы из РФ были приветливы и улыбчивы, но не очень общительны.


Шведские правоохранители инкриминируют мужчине шпионаж против королевства и еще одной неназванной страны. До задержания чета вела бизнес по импорту и экспорту электронных компонентов и промышленных технологий. В органах предполагают, что эмигранты из России могли использовать свою компанию для незаконной разведки.

Бизнес семьи уже был объектом расследования налоговой службы в 2016 году — тогда компания имела "сложную структуру собственности, которая ведет к налоговым убежищам за границей". В доме супругов даже проводился обыск.

Ранее норвежские СМИ сообщали о задержании россиянина в аэропорту Тромсе. У мужчины нашли беспилотник и большое количество фотоснимков, среди которых, по данным полиции, были и изображения аэропорта. Незадолго до инцидента на границе между РФ и Норвегией органы задержали другого гражданина России: у него было два беспилотника и накопители информации объемом 4 терабайта. Его также арестовали на две недели.

В середине октября в Италии арестовали Артема Усса, сына губернатора Красноярского края. Через его компанию NDA GmbH в США закупались военные технологии и технологии двойного назначения, после чего Усс с компаньонами переправлял их в Россию. В числе покупателей NDA GmbH были "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс" – эти фирмы работают с российским оборонным сектором и находятся под санкциями США.

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По материалам: uposters.ru

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