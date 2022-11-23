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Появилось видео смертельного ДТП с погибшим 57 лет назад актером Урбанским

«Мосфильм» опубликовал видео смертельного ДТП с актером Урбанским, погибшим 57 лет назад

Киностудия «Мосфильм» опубликовала видео смертельной аварии с участием советского актера Евгения Урбанского, погибшего 57 лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Трагедия произошла в 1965 году во время съемок фильма «Директор». На кадрах видно, как машина, за рулем которой находится каскадер, а на пассажирском сидении — артист, переворачивается во время прыжка через бархан. К месту аварии подбегает съемочная группа проекта.

После случившегося Урбанского госпитализировали с переломом свода черепа. В больнице советский актер скончался.

Спустя четыре года фильм «Директор» пересняли, роль, предназначавшаяся погибшему артисту, исполнил Николай Губенко. По материалам, оставшимся после съемок первой версии картины, сняли документальный фильм, посвященный Урбанскому.

Пленка с записью смертельного ДТП была найдена случайно — во время внутренней инспекции служебных помещений.

«В то время я еще учился в школе, хорошо помню весть о трагической гибели Евгения Урбанского — он был знаменитым актером, любимцем советского зрителя. Внезапный и трагический уход из жизни человека такого масштаба вызвал большой резонанс. Но всех деталей случившегося, мы тогда, конечно, не знали. Все укладывалось в короткую формулировку: "машина перевернулась" — и все...», — рассказал директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

В начале ноября стало известно, что австралийская актриса Эрика Хой погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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