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Политолог отметила разногласия между США и Европой

Политолог отметила разногласия между США и Европой

В Европу пришло осознание того, что США поставили европейские страны в подчиненное положение от американского энергетического рынка, и теперь ведут открытую политику по уничтожению своих экономических конкурентов, считает член Экспертного клуба "Дигория" Надежда Гавриленко.

"Все большее возмущение европейских СМИ и политиков вызывает вступающий в силу 1 января 2023 года Закон о снижении инфляции, который был одобрен Конгрессом и подписан Байденом в августе этого года. Предусмотренные Законом финансовые стимулы по сути являются поощрением бизнеса к выходу из Европы в США, своеобразным механизмом поглощения европейской экономики", - заметила она.


По мнению эксперта, ЕС оказался в двойственной ситуации. Казалось бы, Европа всеми силами, как завороженная, потакала всем прихотям своего "надежного союзника", но в итоге сама стала жертвой жестокой политики Запада. 

"Похоже, что к каждой из сторон пришло осознание, что необходимо заниматься регулированием своих экономик, защищать свою промышленность и интересы, пусть даже путем принятия законов, дискриминационных для другой стороны. Европейские политики справедливо считают, что Закон о снижении инфляции нарушает международные правила, создавая угрозу промышленности Европы. США публично уличают в нарушении рыночных принципов и переманивании к себе уже целиком налаженных производств из Европы", - подчеркнула Гавриленко.

Политолог уточняет, что катастрофическое падение торгового баланса, бегство европейских компаний в США, создание огромной офшорной территории США никак не входит в планы властей Европы. Но ждать сейчас каких-то серьезных шагов от европейцев не приходится. 

"Максимум, на что они способны, это требовать от США равноправного партнерства", - заключила член Экспертного клуба "Дигория" Надежда Гавриленко.

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По материалам: uposters.ru

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