. При землетрясении на западе Турции пострадали 35 человек

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло утром 23 ноября в районе Мраморного моря недалеко от Стамбула. Как сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в результате пострадало 35 человек. Изначально он приводил данные о 20 пострадавших.

Как передает ТАСС, из общего количества получивших травмы 32 пострадали в Дюздже, один — в Стамбуле, один — в Болу и один — в Зонгулдаке. Погибших, по предварительным данным, не выявлено.

Подземный толчок был зафиксирован около 4 часов утра, глубина залегания очага составила 10,6 километра. Землетрясение ощущалось во многих районах северо-запада и центральной части страны.