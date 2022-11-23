. При землетрясении на западе Турции пострадали 35 человек
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При землетрясении на западе Турции пострадали 35 человек

При землетрясении на западе Турции пострадали 35 человек

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло утром 23 ноября в районе Мраморного моря недалеко от Стамбула. Как сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в результате пострадало 35 человек. Изначально он приводил данные о 20 пострадавших.

Как передает ТАСС, из общего количества получивших травмы 32 пострадали в Дюздже, один — в Стамбуле, один — в Болу и один — в Зонгулдаке. Погибших, по предварительным данным, не выявлено.

Подземный толчок был зафиксирован около 4 часов утра, глубина залегания очага составила 10,6 километра. Землетрясение ощущалось во многих районах северо-запада и центральной части страны. 

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По материалам: pnp.ru

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