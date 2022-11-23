. Пушков рассказал, когда Европа утратит цивилизационную самостоятельность

Европа утрачивает сейчас свою цивилизационную идентичность, подчиняясь американской модели и делая все, чтобы раствориться в глобалистском мире. Об этом 23 ноября заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на международном форуме Российского военно-исторического общества (РВИО) «История для будущего. К 100-летию СССР» в Москве.

По его словам, в мире есть несколько цивилизационных центров, которые «относительно самостоятельны» и в силу этого «несут глубокий культурный опыт». «Россия — один из таких центров», — заявил сенатор.

При этом, как заявил Пушков, Европа сегодня «утрачивает свою цивилизационную идентичность, подчиняясь американской модели и делая все, чтобы раствориться в глобалистском мире». «Думаю, через пятьдесят лет мы уже не сможем говорить о Европе как о цивилизационном явлении», — считает парламентарий.

Он также обратил внимание, что сегодня в США «происходит революция против собственной истории», навязанная либерально-революционными течениями на Западе.