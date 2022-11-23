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Российский губернатор рассказал о шесть раз промахнувшихся по его колонне HIMARS

Российский губернатор рассказал о шесть раз промахнувшихся по его колонне HIMARSГубернатор Коми Уйба рассказал, что HIMARS шесть раз ударили по его колонне и промахнулись

Губернатор Коми Владимир Уйба рассказал, как реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS шесть раз ударили по его колонне и промахнулись. Слова главы республики приводит Telegram-канал KomiLeaks.

По словам Уйбы, это произошло, когда он находился в зоне проведения специальной военной операции (СВО) под Кременной в Донецкой народной республике.

«Мы же ехали, у нас два автобуса огромных, набитых обмундированием, два джипа, на которых мы ехали. По нашей колонне шесть раз били HIMARS, потому что мы цель такая, нарядная», — сказал глава региона.

РСЗО HIMARS — американская система для пуска ракет «земля — земля». Максимальная дальность поражения — 300 километров.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли город Кременная в Луганской народной республике из РСЗО HIMARS. В результате атаки погиб мирный житель.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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