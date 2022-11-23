. Самые сильные и чудодейственные молитвы Георгию Победоносцу о мире, защите воинов от смерти, от порчи

На территории Украины продолжается специальная военная операция вооруженных сил российской Федерации продолжается. Граждане страны уже значительно устали от тревоги, которую вызывает СВО и обращаются за помощью к святым. Одним из самых сильных в этом вопросе, по мнению верян, является Георгий Победоносец. Именно к нему православные обращаются в молитвах о мире, защите воинов от смерти, от порчи.

Почему верующие обращаются в Георгию Победоносцу

Георгий Победоносец является одним из величайших православных мучеников. Он заслужил уважение и любовь людей за чудотворные деяния. Великомученик Георгий умер за свою веру и любовь к Христу во время гонений многие века назад. Он стойко и мужественно боролся за истинное вероисповедание, за что и поплатился жизнью.

В наши дни многие люди обращают молитвы к мученику и всегда получают Его помощь и незамедлительную поддержку. Молитвы Георгию Победоносцу заключают в себе мощную силу. Они помогают заручиться поддержкой святого для преодоления любых бед и несчастий. Конечно, необходимо помнить, что лишь тот получит помощь Георгия, кто искренне верит в Господа и в чудотворную силу святых.

Сильные и чудодейственные молитвы Георгию Победоносцу

Молитва великомученику Георгию Победоносцу на победу от врагов

«Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый Победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва Георгию о помощи

Как и многие православные мученики, праведный Георгий Победоносец способен помочь практически в любой жизненной ситуации. Слова молитвы: