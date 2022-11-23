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Шаман сделал признание в свой день рождения

Шаман сделал признание в свой день рождения
Певец Шаман рассказал, что для него значит праздничные дни. Певец Ярослав Дронов 22 ноября отмечает прекрасную дату. Известный исполнитель и автор песен Ярослав Дронов, который выходит на сцену под псевдонимом SHAMAN, 22 ноября отмечает свой день рождения. Звезде исполнился 31 год. По признанию SHAMAN, он не очень любит собственный праздник. Этот день, как и многие другие в последнее время, Ярослав Дронов намерен провести на сцене. В этот вторник, 22 ноября, его выступления ждут поклонники в Курске.
В микроблоге SHAMAN поблагодарил поклонников, поспешивших поздравить его с днем рождения, сообщив, что весь день провел в дороге, ехал в Курск. «Родные, привет! Вы знаете, что я равнодушен к календарным праздникам и не умею радоваться по расписанию. Зато каждое выступление для меня — как день рождения. Играет музыка, приходят гости с подарками… И какие это подарки! Самые дорогие для артиста — неизменные аншлаги и народная любовь! Почти весь день сегодня провел в дороге — преодолел полтысячи километров, еду на встречу к вам. Сегодня вечером увидимся на моем сольном концерте в Курске. За все поздравления и пожелания от всего шаманского сердца — спасибо вам!» — написал SHAMAN в микроблоге.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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