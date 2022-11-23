. Скарлетт Йоханссон - 38: самые известные фото актрисы, которую называли "лучшая грудь Голливуда" (21 фото)

Вадим Карасев

Сегодня знаменитой актрисе исполнилось 38 лет. Совсем молодая, а уже успела стать самой высокооплачиваемой звездой среди женщин. Скарлетт Йоханссон не боится быть разной и играть странных героинь, менять прически и делать все, чтобы выходить из привычного нам образа. Кстати, с недавних пор титул "лучшая грудь Голливуда" у Скарлетт отобрала Сидни Суини.