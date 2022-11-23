. Слуцкий обвинил Киев в гонениях на Русскую православную церковь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Слуцкий обвинил Киев в гонениях на Русскую православную церковь

Слуцкий обвинил Киев в гонениях на Русскую православную церковь

Слуцкий обвинил Киев в гонениях на Русскую православную церковь

Русская православная церковь подвергается гонениям и шантажу в духе нацистов со стороны украинских властей. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился председатель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Накануне «Парламентская газета» сообщила о проведении службой безопасности Украины обысков в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что в здании монастыря прошли «контрразведывательные мероприятия» по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб. 

В среду, 23 ноября в Telegram-канале СБУ было опубликовано сообщение, согласно которому в лавре обнаружили «пророссийскую литературу». 

Слуцкий назвал действия спецслужбы «акцией устрашения», а ее результаты — мнимой сенсацией. «Так что нашли? Какая литература сегодня в Киеве под ярлыком «пророссийской»? Библия? Вся классика, с Пушкиным и Гоголем? Или российская Конституция? Или реальная история Второй мировой войны?» — недоумевает парламентарий.

По его словам, такие «находки» в СБУ подготовили заранее, о чем свидетельствует тот факт, что сразу после заявления сотрудников спецслужбы в Верховную раду был внесен законопроект о запрете на территории Украины РПЦ и всех организаций, которые входят в нее или подчиняются ей.

«В чистом виде — давление, шантаж и преследование. Гонения на неугодных в духе нацистов. И какое оправдание теперь выдумают кураторы в Госдепе США, где всегда ратовали за свободу вероисповедания?» — задался вопросом Слуцкий.

Как передавала «Парламентская газета», указанная законотворческая инициатива, по словам сопредседателя фракции «Европейская солидарность» в Раде Ирины Геращенко, нацелена на обеспечение государственной безопасности Украины и предотвращение соответствующих угроз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в Киеве, вероятно, «ищут Бога», которого потеряли. «Потому что так безбожно жить, творить беззаконие на земле невозможно же», — заявила она.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Новый трейлер научно-фантастического триллера The Invincible от ветеранов CD Projekt RED и Techland
Новый трейлер научно-фантастического триллера The Invincible от
Минфин разрешит наличные расчеты за импорт и экспорт
Минфин разрешит наличные расчеты за импорт и экспорт
ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по итогам года
ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по
В Новосибирске окончательно сняли с показа спектакль с «принцессой с усами»
В Новосибирске окончательно сняли с показа спектакль с «принцессой с
Центробанк подключил международные переводы по СБП
Центробанк подключил международные переводы по СБП
Рост цен почти в 70 странах обновил многолетние максимумы
Рост цен почти в 70 странах обновил многолетние максимумы
Российский губернатор рассказал о шесть раз промахнувшихся по его колонне HIMARS
Российский губернатор рассказал о шесть раз промахнувшихся по его
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Need for Speed Unbound получит только один графический режим на Xbox Series X | S
Need for Speed Unbound получит только один графический режим на Xbox
Как понравиться Тельцам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Тельцам: 5 важных советов астрологов
Россиян предупредили об опасных вирусах в YouTube
Россиян предупредили об опасных вирусах в YouTube
Ninja Theory завершила работу по захвату движений для Senua’s Saga: Hellblade II
Ninja Theory завершила работу по захвату движений для Senua’s Saga:

Топ на сегодня

ЧП: Мать зарезала свою больную дочь
ЧП: Мать зарезала свою больную дочь
Иран снова нанес удар по курдам в Ираке
Иран снова нанес удар по курдам в Ираке
В Армении открылся форум "Память победителей" для организаторов шествия "Бессмертный полк"
В Армении открылся форум "Память победителей" для
В каких случаях необходимо записаться к ортопеду
В каких случаях необходимо записаться к ортопеду
Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого общежития горячей водой
Депутат Метелев добился круглосуточного снабжения студенческого

Еще по теме

Слуцкий обозначил условия для возможных переговоров России и Украины
НАТО обвинили в срыве переговоров по Украине
Слуцкий заявил, что Россия обязательно вернется в Херсон
В Госдуме обвинили США в подготовке украинских шпионов