. Слуцкий обвинил Киев в гонениях на Русскую православную церковь

Русская православная церковь подвергается гонениям и шантажу в духе нацистов со стороны украинских властей. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился председатель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Накануне «Парламентская газета» сообщила о проведении службой безопасности Украины обысков в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что в здании монастыря прошли «контрразведывательные мероприятия» по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб.

В среду, 23 ноября в Telegram-канале СБУ было опубликовано сообщение, согласно которому в лавре обнаружили «пророссийскую литературу».

Слуцкий назвал действия спецслужбы «акцией устрашения», а ее результаты — мнимой сенсацией. «Так что нашли? Какая литература сегодня в Киеве под ярлыком «пророссийской»? Библия? Вся классика, с Пушкиным и Гоголем? Или российская Конституция? Или реальная история Второй мировой войны?» — недоумевает парламентарий.

По его словам, такие «находки» в СБУ подготовили заранее, о чем свидетельствует тот факт, что сразу после заявления сотрудников спецслужбы в Верховную раду был внесен законопроект о запрете на территории Украины РПЦ и всех организаций, которые входят в нее или подчиняются ей.

«В чистом виде — давление, шантаж и преследование. Гонения на неугодных в духе нацистов. И какое оправдание теперь выдумают кураторы в Госдепе США, где всегда ратовали за свободу вероисповедания?» — задался вопросом Слуцкий.

Как передавала «Парламентская газета», указанная законотворческая инициатива, по словам сопредседателя фракции «Европейская солидарность» в Раде Ирины Геращенко, нацелена на обеспечение государственной безопасности Украины и предотвращение соответствующих угроз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в Киеве, вероятно, «ищут Бога», которого потеряли. «Потому что так безбожно жить, творить беззаконие на земле невозможно же», — заявила она.