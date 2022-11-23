. Советы по покупке квартиры в Турции: что нужно знать?

Вадим Карасев

Сфера недвижимости в Турции активно развивается, и, к сожалению, привлекает не только высококлассных специалистов, но и мошенников, которые пытаются воспользоваться неосведомленностью иностранного покупателя. Поэтому очень важно сотрудничать исключительно с лицензированными риелторскими агентствами и добросовестными застройщиками, чья деятельность подтверждается соответствующими документами.

Если вы планируете купить квартиру в Алании в центре или перспективном районе другого города, позаботьтесь о том, чтобы вашу сделку сопровождал надежный специалист с юридическим образованием. Подключение профессионала гарантирует безопасное проведение сделки и приобретение именно того имущества, которое указано в объявлении. Почему нужен специалист, что нужно проверить и как заключаются контракты с иностранцем, есть ли способ сэкономить на покупке и где приобрести жилье, — раскрываем в данном обзоре.

Как проводятся сделки с иностранцем в Турции

Сделки, которые проводятся с участием иностранного лица, по законам Турецкой Республики, предполагают присутствие присяжного переводчика. Специалист несет юридическую ответственность за достоверность перевода покупателю. Контракт купли-продажи переводится письменно и ни в коем случае это не делается устной форме.

Очень важно, чтобы на сделке присутствовал именно присяжный переводчик, состоящий в списке Министерства юстиции Турции. Почему? Потому что недобросовестный переводчик может намеренно упускать важные пункты в договоре, пользуясь неосведомленностью иностранного покупателя. И доказать впоследствии что-либо не представляется возможным, разве что если была проведена съемка. Однако в Турции снимать на камеру процесс без согласия всех участников нельзя, иначе вас привлекут к ответственности. Впрочем, подобное развитие событий возможно лишь в случае самостоятельной покупки недвижимости и чрезмерной доверчивости покупателя. В лицензированных компаниях, занимающихся продажей недвижимого имущества, полностью исключены какие-либо нарушения.

Что нужно проверить при покупке недвижимости в Турции

Помимо того, что договор купли-продажи подписывается в присутствии присяжного переводчика, очень важно проверить всю документацию, связанную с недвижимостью:

TAPU — свидетельство о праве собственности. Необходимо убедиться, что квартира не находится под какими-либо обременениями, не имеет долгов и скрытых собственников. Прописанные данные собственника в ТАПУ должны совпадать с фамилией продавца. Проверить ТАПУ можно в Кадастровой палате по месту расположения приобретаемого объекта в Турции.

Единственный случай, когда TAPU может выдаваться с обременениями — это оформление рассрочки при покупке недвижимости от застройщика. Как только задолженность будет полностью погашена, обременение снимут. Также права собственности может не быть на ранних этапах строительства, поскольку, по сути, ТАПУ выдается на готовый объект.

Лицензированные агентства недвижимости Алании проверяют абсолютно все объекты, поступающие в их базу, на наличие правоустанавливающих документов и отсутствие долгов и обременений.

Yapı Ruhsatı — разрешение на строительство. Строительная сфера строго контролируется в Турции, а правительство старается всячески защитить права покупателей. Чтобы получить разрешение на строительство, девелопер должен доказать свою финансовую благонадежность. Только после этого ему выдадут документ. Поэтому, если застройщик под каким-либо предлогом не предоставляет вам Yapı Ruhsatı, сделку заключать не стоит. Iskan — техпаспорт на недвижимость. На объекты, введенные в эксплуатацию до 2020 года, предусмотрено 2 технических паспорта: Генель — общий на весь дом, Ферди — на единицу жилья. После 2020 года турецкие власти обязали застройщиков оформлять один техпаспорт, который называется Топлу Искан. Отсутствие Iskan свидетельствует о нарушении технических характеристик и норм строительства.

Как сэкономить денежные средства при покупке

Беспроигрышный вариант — это, безусловно, покупка недвижимости на этапе строительства. Так, стоимость квартир в Махмутларе от застройщика стартует всего от €88 000, и это при том, что район хорошо благоустроен. Не менее интересны предложения в Газипаше, которому присвоен уже статус города — здесь цены на квартиры начинаются от €72 000. Живописный Авсаллар и быстро развивающийся Паяллар предлагают апартаменты в диапазоне от €80 000–85 000.

Предложений интересных и инвестиционно привлекательных довольно много, все их можно посмотреть на сайте лицензированного агентства недвижимости New Time Investment. Напишите менеджеру компании и вместе вы подберете отличный вариант и обсудите детали сделки и условия покупки.



