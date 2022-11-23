. Срочное заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 23 ноября

Украинская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН — оно состоится в 16:00 23 ноября по нью-йоркскому времени (в полночь по Москве). Об этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, этот шаг Киева стал реакцией на серию ударов Вооруженных сил РФ по объектам инфраструктуры страны.

«Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Владимир Зеленский в нарушение правил процедуры СБ», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что этим запросом Киев сделал «прекрасный подарок» западным политикам в преддверии Дня Благодарения, который в США отмечается завтра.

Как писала «Парламентская газета», 23 ноября большинство жителей Украины остались без света из-за аварийных отключений, повлиявших на тепло- и водоснабжение. В минэнерго страны указали, что временно обесточены также атомные электростанции и большинство ТЭЦ и ГЭС, повреждены объекты электропередачи.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщал о новой серии взрывов в столице Украины. По его словам, некоторые районы города были обесточены в экстренном порядке. Он также рассказал о приостановке подачи воды во всем Киеве и попросил местных жителей по возможности запастись ей на ближайшее время.