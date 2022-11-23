. США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза

Вадим Карасев

Минфин США разрешил связанные с поставками нефти из РФ в ряд стран Евросоюза транзакции

Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и несколько не имеющих выхода к морю стран Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство вывело соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер.

В ведомстве также пояснили, что эта лицензия не разрешает операции, запрещенные антироссийскими рестрикциями, введенными Соединенными Штатами ранее, в том числе операции с лицами, находящимися под американскими блокирующими санкциями.

Кроме того, Минфин США заявил, что нефть из России в результате существенной переработки за пределами страны не будет попадать под вводимый потолок цен.

Увеличение потолка цен на нефть

Агентство Bloomberg сообщало, что потолок цен на нефть, который вводят страны Запада, может быть выше обсуждаемого интервала в 40-60 долларов за баррель. При этом потолок цен на нефть из России, вероятнее всего, будет немного выше обсуждаемого интервала в 40-60 долларов за баррель.

В то же время, Евросоюз допускает ограничение предоставления судам, перевозящим нефть по цене выше лимита, некоторые услуги на 90 дней, а не на постоянной основе, как планировалось до этого.

Кроме того, ЕС и страны «Большой семерки» (G7) могут одобрить введение предельной цены на покупку российской нефти на уровне 60-70 долларов за баррель. Потолок цен могут установить на уровне 70 долларов, страны планируют начать применять ограничение с 5 декабря.

Ограничения ЕС

5 декабря вступает в силу запрет ЕС на страхование, транспортировку и обслуживание танкеров с российской нефтью, если цена ее приобретения будет выше установленного предела. ЕС согласовал частичное эмбарго на поставки нефти из России еще 30 мая. Запрет введен с июня, но странам дали время на то, чтобы свести к нулю свои закупки.

Однако вице-премьер Александр Новак РФ отметил, что Москва не будет поставлять нефть в страны, которые установят ценовой потолок на нее.

Политик подчеркнул, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами​​​.