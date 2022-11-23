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Стало известно о недовольстве стран ЕС предложенным потолком цен на газ

Стало известно о недовольстве стран ЕС предложенным потолком цен на газFT: страны ЕС недовольны предложенным потолком цен на газ в 275 евро за мегаватт-час

Предложенный Еврокомиссией (ЕК) потолок цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) вряд ли будет принят. Им оказались недовольны даже в странах ЕС, поддерживающих ограничение стоимости топлива. Об этом стало известно Financial Times.

«Это предложение никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе. Это не ограничение», — заявила старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра. Она считает, что инициатива грозит подорвать к ЕК доверие в вопросе урегулирования энергокризиса.

В европейской энергетической бирже ICE высказались против любого ценового предела, заявив, что это может «привести к значительному увеличению маржи, что рискует дестабилизировать рынок».

Согласно предложениям участников Еврокомиссии, которые поступили 22 ноября, следует установить предельную верхнюю цену на энергоресурс на уровне 275 евро за мегаватт-час или 3000 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу по контракту на месяц вперед. Указанная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Уровень цен на рынке предлагается корректировать автоматически, чтобы избежать дисбаланса.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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