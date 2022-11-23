. ТОП-10 самых необычных аквапарков мира

Привычные аквапарки уже не вызывают былого восторга? Решение есть, и это посещение необычных и иногда даже странных водных парков, список из которых мы опубликовали в сегодняшнем материале!

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Tropical Islands Resort, Германия

Первое место нашего рейтинга занял водный парк в Германии, расположенный вблизи коммуны Rietz-Neuendorf, который соорудили внутри стратегического ангара для самолетов времен Второй Мировой. Ранее здесь «отдыхали» самолеты и лайнеры, а сейчас располагаются сотни горок и аттракционов на воде.

Аквапарк под авиалайнером, США

Совсем недавно сердца любителей водных развлечений пленил аквапарк в штате Орегон, который находится прямо возле реального авиалайнера. Да, на крыше парка разместился ранее рабочий самолет марки Howard Hughes, а весь комплекс выполнен в фирменном авиационном стиле.

Остров в виде бани, Чехия

Еще не будучи достроенным, этот проект уже вызывает восторг: в Праге на реке Влтава сооружается объект в виде наводного круглого острова, где посетители смогут искупаться в бассейне, отдохнуть в бане и выпить кофе в кафетериях.

NordPoolen, Швеция

Четвертое место нашего рейтинга занял самый северный аквапарк на Земле, возведенный в городе Буден, Швеция. Удивляет парк и наличием аттракционов под открытым небом прямо среди снежных буранов.

Happy Magic Water Park, Китай

Данный объект был сооружен в Водном Кубе, который ранее служил местом для тренировок спортсменов, готовящихся к летним Олимпийским Играм. Здание выглядит помпезно как снаружи, так и внутри.

Disney’s Blizzard Beach, США

Любители компании Disney определенно должны хоть раз посетить этот аквапарк в городе Орландо, штат Майами. Дизайнеры потрудились на славу, чтобы создать действительно магическое и увлекательное место.

Sports Park 60

Да, этот водный парк не находится ни в одной стране мира 24/7, ведь является полностью надувным и мобильным, а поэтому его часто можно встретить на популярных курортах.

Sunway Lagoon, Малайзия

Предпочитаете близость к природе? Посетите этот аквапарк в Куала-Лумпур, построенный прямо на дне старого гранитного карьера.

Hurricane Harbor, США

Не упустите возможность прокатиться по очень реалистично созданной аквагорке в виде королевской кобры в Нью-Джерси.

Ocean Dome, Япония

Закрывает наш рейтинг самый крупный водный парк мира, который вмещает 10 тысяч посетителей. Удивит здесь и выезжающая крыша, которая защитит от дождя или непогоды.