. «Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине
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«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине

«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка нефтепровода «Дружба» на Украине

Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил, что участок нефтепровода «Дружба» на территории Украины частично остановлен. Его слова приводит ТАСС.

«Прокачка на Венгрию по плану остановлена уже трое суток и еще должна быть остановлена неделю. Прокачка в направлении Чехии и Словакии от "Будковце" идет, так как там есть парк, где складированы достаточные объемы для работы в течение нескольких суток», — рассказал он.

По словам Демина, нефть с территории Белоруссии в направлении Украины поступает, однако если Киев не восстановит прокачку на участках в районе «Новгород — Волынский — Броды», то транзит по ним также будет остановлен.

Прокачка по украинскому участку нефтепровода останавливалась на прошлой неделе. 15 ноября Украина уведомила российскую «Транснефть», что приостановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии из-за падения напряжения.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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