. У Горной в изоляторе проснулись чувства к Архипову

Вадим Карасев

Организаторы телешоу в очередной раз применили проверенный временем приём, когда решили поместить Катю Горину и Кирилла Архипова в изолятор. В итоге девушка неожиданно осознала, что по отношению к акушеру у неё ещё есть неокрепшие чувства. И об этом она решила признаться на лобном.Интересно, из-за чего она решила это сделать? Неужели боится конкуренции, ведь в очередной женский приход на телешоу появилось немало красоток, одна из которых однозначно симпатизирует Кириллу.Видимо, зря поклоннику телешоу сбросили Горину со счётов. Она решила ещё побороться за своё счастье в лице Кирилла. Впрочем, с Екатериной Гордеевой тоже ещё не всё ясно, ведь она так и не выяснила отношения с Архиповым.Кажется, всём простоит наблюдать очередную битву за симпатию и любовь Кирилла Архипова. Интересно, кого же он выберет в качестве своей партнёрши по проекту?