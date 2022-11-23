. У Горной в изоляторе проснулись чувства к Архипову
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У Горной в изоляторе проснулись чувства к Архипову

У Горной в изоляторе проснулись чувства к Архипову
Организаторам телешоу в очередной раз удалось добиться поставленной цели. Катя Горина-Николайчук снова воспылала чувствами к Кириллу Архипову, с которым сидела в изоляторе. Организаторы телешоу в очередной раз применили проверенный временем приём, когда решили поместить Катю Горину и Кирилла Архипова в изолятор. В итоге девушка неожиданно осознала, что по отношению к акушеру у неё ещё есть неокрепшие чувства. И об этом она решила признаться на лобном.
Интересно, из-за чего она решила это сделать? Неужели боится конкуренции, ведь в очередной женский приход на телешоу появилось немало красоток, одна из которых однозначно симпатизирует Кириллу.

Видимо, зря поклоннику телешоу сбросили Горину со счётов. Она решила ещё побороться за своё счастье в лице Кирилла. Впрочем, с Екатериной Гордеевой тоже ещё не всё ясно, ведь она так и не выяснила отношения с Архиповым.
Кажется, всём простоит наблюдать очередную битву за симпатию и любовь Кирилла Архипова. Интересно, кого же он выберет в качестве своей партнёрши по проекту?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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