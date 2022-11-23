. В Германии предрекли распад Евросоюза из-за "ориентации" на США
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В Германии предрекли распад Евросоюза из-за "ориентации" на США

В Германии предрекли распад Евросоюза из-за "ориентации" на США

Невозможно совместить европейское единство и ориентацию на Соединенные Штаты, пишет немецкое издание Der Freitag. Попытка Европы сделать это оказалась провальной. ЕС, уверены аналитики, может сохранить единство, лишь обретя истинный суверенитет и независимость от Штатов.

С завершением холодной войны американский неолиберализм стал глобальным стандартом, а иные модели не принимались. Вашингтон заявлял, что XXI век станет американским. Какое-то время "европейская мечта" оставалась на плаву. Государства региона создали архитектуру безопасности с Россией, в 1992 году был подписан Маастрихтский договор, который и положил начало Евросоюзу.


После войны в Ираке стало ясно, что ориентированная на США Европа может быть только разделенной. Через 30 лет Евросоюз продолжает существовать, но мечты о независимости уже испарились, архитектура безопасности совместно с Москвой оказалась забыта. Нынешний украинский кризис "символизирует уже четвертый с 1914 года водораздел в Европе", который хоронит мечты о единстве и суверенитете.

Сегодня у Евросоюза отмечается дефицит демократии. Объединение далеко от граждан, в каждой европейской стране можно наблюдать "истощенное общество, хрупкую партийную систему, социальные кризисы, давление популизма, националистические движения". К этому всему добавляется и экономический кризис, вызванный спецоперацией на Украине и санкционной войной.

В случае если ЕС полностью откажется от критики трансатлантической Европы, чей суверенитет просто отсутствует, это станет фатальным событием. Раздробленный союз собрать обратно будет крайне сложно. ЕС, распавшись на независимые государства, снова превратится в "мячик" в игре Штатов, России, Китая, Турции и Британии. Европа стоит на пороге пятого этапа гражданского противостояния. Чтобы этого не допустить, нужно добиться независимости от США.

Европе следует немедленно вернуться за стол переговоров с Россией, иначе Украина превратится в "новый Афганистан", считает американский экономист Джеффри Сакс. "Ястребиный" подход непривычен и недопустим для Европы, обычно исповедующей дипломатические методы. Более того, отказ от переговоров с Москвой по настоянию Вашингтона может быть опасен для ЕС, находящегося "на передовой".

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По материалам: uposters.ru

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