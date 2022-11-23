. В России захотели делать больше «Москвичей»

Вадим Карасев

Автозавод «Москвич» запланировал увеличить выпуск автомобилей до 120 тысяч к 2025 году

Автомобильный завод «Москвич», расположившийся на месте бывшего предприятия концерна Renault, захотел увеличить производство фирменных машин до 120 тысяч в 2025 году. Из них будет 25 тысяч электромобилей, следует из презентации компании, пишет ТАСС.

В 2022 году, согласно планам «Москвича», на заводе будет выпущено 600 автомобилей, из которых 200 будут электрическими. Уже в следующем году компания планирует сделать почти в 100 раз больше машин, чем в 2022-м — 50 тысяч обычных автомобилей и 10 тысяч электрокаров.

«Москвич» возобновил серийное производство 23 ноября, первым автомобилем, который начнут собирать на предприятии, стал кроссовер «Москвич 3». Отечественный автомобиль и электрокроссовер «Москвич 3е», выпуск которого скоро начнется, являются вариантом китайского JAC JS4. Старт производства полностью отечественного электромобиля намечен на конец 2025 года. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пообещал, что на полную технологическую независимость предприятие выйдет к 2027 году.

Российский авторынок переживает не лучшие времена после ухода иностранных компаний из страны на фоне военных действий на Украине. С начала года в России прекратили производство такие крупные западные автоконцерны, как Honda, Toyota, Nissan. Задумывается о прекращении выпуска автомобилей еще один японский производитель Isuzu.

Местный рынок сможет восстановиться до уровня прошлых лет в лучшем случае к 2028 или 2029 году, заявлял ранее глава совета директоров холдинга «Автотор» Валерий Горбунов. Однако он не исключает и более продолжительный спад продаж.