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В Севастополе назвали цель атаки беспилотников

В Севастополе назвали цель атаки беспилотниковГлава Севастополя Развожаев заявил, что целью атаки беспилотников была Балаклавская ТЭС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал целью атаки беспилотников Балаклавскую теплоэлектростанцию (ТЭС).

По его словам, два дрона были сбиты при попытке приблизиться. Глава города добавил, что нападение Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, намеревались приурочить к событию семилетней давности, когда была взорвана линия электропередач в Херсонской области, в результате чего в Крыму отключилось электричество.

Развожаев также сообщил, что над акваторией Севастополя были отражены атаки трех беспилотников.

Ранее губернатор заявил, что Севастополь атаковали беспилотные летательные аппараты, сработали системы противовоздушной обороны, два БПЛА были сбиты.

До этого в сети появились сообщения о возможной работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры случившегося и сообщали о громких звуках на территории полуострова.

Это не первый инцидент в Севастополе. 29 октября Украина атаковала город с помощью беспилотников. Корабли Черноморского флота отбили нападение, никто не пострадал.

После этого Россия обвинила Великобританию в причастности к произошедшему, доказательства были представлены всем заинтересованным сторонам, в том числе британскому послу и военному атташе.



Движение морского транспорта останавливали после атаки беспилотников

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было остановлено после атаки беспилотников, сообщило правительство города в Telegram-канале.

На конечных остановках запустили автобусы для передвижения по компенсационным маршрутам. Спустя час власти заявили, что движение восстановлено, катера и паром начали отправляться по расписанию.



В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Губернатор Крыма Сергей Аксенов продлил в ряде районов полуострова желтый уровень террористической опасности до 7 декабря, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, речь идет о Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах, а также о городских округах Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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