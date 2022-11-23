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В Совфеде прокомментировали поход Киева против православия

В Совфеде прокомментировали поход Киева против православияЧлен Совфеда Косачев заявил, что Киев походом против православия вредит сам себе

Поход Киева против православия вредит самой Украине. Об этом заявил член Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Сенатор увидел в обысках Службы безопасности Украины (СБУ) на территории Киево-Печерской лавры желание отказаться от своего прошлого ради призрачного европейского будущего и отметил, что акция силовиков обрела дополнительный смысл, на который СБУ не рассчитывала.

«Силовики, сами того не желая, придали своей акции весьма глубокий смысл, признав, что там, где люди собрались во имя Божие, где-то рядом всегда будет "русский мир". Не как агрессивное и националистическое движение, а как духовное явление», — заявил Косачев.

По словам сенатора, обыски в лавре входят в один ряд со стремлением отменить русскую культуру. «Нынешний поход Киева против православия — это удар по собственным корням, сознательное отрицание прошлого», — подытожил он.

15 ноября стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых прославлялась Россия, в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Вскоре украинские спецслужбы пришли в храм с обысками.

23 ноября в ведомстве объявили о завершении обысков и обнаружении в церквях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области «пророссийской литературы».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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