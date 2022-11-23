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В США раскрыли план Путина по Украине на зиму

В США раскрыли план Путина по Украине на зимуГенерал Ходжес: Россия оставит Украину без отопления, чтобы зимой в ЕС хлынули беженцы

Власти России планируют оставить Украину без отопления зимой, чтобы в страны Европейского союза (ЕС) хлынул новый поток беженцев. План российского президента Владимира Путина раскрыл генерал-лейтенант армии США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес, его слова передает The Washington Post (WP).

«Делая Украину непригодной для жизни в зимнее время, они [российские власти] потенциально отправляют в Европу еще миллионы украинцев», — высказался военный. По его словам, такая ситуация вызовет давление на европейские правительства, а они, в свою очередь, могут начать давить на Киев.

При этом высокопоставленный чиновник ЕС заявил изданию, что объединение может принять новую волну беженцев и будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». «Как бы Путин ни пытался сломить волю украинского народа, мы обеспечим то, что ему [народу Украины] нужно», — заверил он.

Ранее сообщалось, что все АЭС, а также большинство ГЭС и ТЭС, располагающихся на территории Украины, 23 ноября временно остались без электричества. В Минэнерго страны заявили, что объекты энергетической инфраструктуры были обесточены в результате ракетных ударов со стороны российских войск.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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