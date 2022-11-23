. Виктор Логинов рассказал о браке с молодой женой
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Виктор Логинов рассказал о браке с молодой женой

Виктор Логинов рассказал о браке с молодой женой
Актер Виктор Логинов признался, что семейная жизнь для него и дар и проклятье. В свои 47 лет Виктор Логинов женат уже в четвертый раз. Причем на актрисе Марии Гуськовой, которая моложе него на 24 года. Актер женился в 2020-м, это произошло уже через год после развода со второй женой Ольгой Логиновой. О плюсах и минусах брака с человеком творческой профессии Виктор рассказывает, как эксперт, и называет такие отношения «даром и проклятием».
«В последнее время мы почти 24/7 находимся вместе — это одновременно дар и проклятие (Смеется). С одной стороны, чудесно, когда твой любимый рядом. Представьте, как тяжело людям, которые работают посменно и видят друг друга раз в неделю, когда у обоих выходной. Страшно представить! А с другой стороны, иногда хочется побыть одному. Встретиться с друзьями, поделать свои личные дела в одиночестве. Но через пару часов сам начинаешь себе места не находить. Как там Маша? Что она делает? Будто лишаешься чего-то очень важного: руки или ноги»,— сделал актер и телеведущий трогательное признание в интервью «Телепрограмме». Сейчас оба супруга активно занимаются карьерой и поддерживают друг друга во всех начинаниях, у них общие интересы. До этого Виктор Логинов признавался, что разница в возрасте в 24 года его ни капли не напрягает. Напротив, артист возлагает большие надежды на молодую супругу. В планах у него ни много ни мало — многодетная семья. «Жизни хотим, и детишек хотим, хоть восемь — сколько Бог даст», — говорил актер популярного ситкома, добавив, что больше не повторит ошибок, допущенных в трех предыдущих браках.
# Шоу-бизнес Логинов Виктор
По материалам: z-aya

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