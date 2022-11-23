Вадим Карасев

Le Figaro: политик Пьер Лелуш признал Крым российским и призвал не принимать Украину в ЕС

Необходимо признать, что Крым входит в состав России и что он никогда не принадлежал Украине. Об этом заявил бывший депутат французского парламента Пьер Лелуш в беседе с Le Figaro.

Он сказал, что Россия «никогда не отдаст» Крым. Политик также уточнил, что полуостров никогда не был украинским, не считая периода после передачи территории стране в рамках Советского Союза.

Лелушу также кажется, что одна из основных проблем Украины — ее внешнеполитическая позиция. Он считает, что присоединение к Европейскому союзу (ЕС) сделает Киев членом Запада. У европейских граждан же появятся обязательства перед Украиной, так как ЕС обеспечивает гарантии безопасности. Россия, в свою очередь, не поддержит и не примет такой исход событий, что может привести к дальнейшим конфликтам.

В итоге в составе ЕС республику, как предполагает политик, превратят в буферную зону. Он напомнил, что похожее было с Афганистаном, и добавил, что тогда будут и дальше происходить столкновения внешних сил. «Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой зоной для европейцев и что мы не сможем из этого положения выйти», — заключил он.

Ранее стало известно, что США передали Украине право самой решать с Россией вопрос Крыма. По словам заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол, Белый дом считает, что Украина должна самостоятельно принимать решение касательно попыток захватить Крым.

В начале ноября мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш также признал Крым российским. Помимо этого, он отказался называть Россию агрессором. Украинский кризис, в свою очередь, латвийский чиновник назвал «проигрышем дипломатии», за который ответственны Киев, Москва и Вашингтон.